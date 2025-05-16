لائحة التوافق العائلي في حورتعلا احتفلت بفوزها بالتزكية

أقيم في حسينية حورتعلا حفل للائحة التوافق العائلي التي فازت بعضوية المجلس البلدي بالتزكية في البلدة، بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر، مسؤول الشؤون الإنتخابية في حركة إقليم البقاع في حركة "أمل" الدكتور أيمن زعيتر، وفاعليات بلدية وإختيارية وإجتماعية وعلمائية واحتماعية.

وأكد شكر "عمق التحالف بين حركة أمل وحزب الله، ودعمها للائحة التوافق العائلي في البلدة"، مناشدا أعضاء اللائحة من أجل "العمل الجاد للإنماء لما فيه مصلحة لأهالي البلدة".

وشدد زعيتر على "الثوابت الوطنية وشفافية التعاطي في الإدارات المحلية، والسعي للنهوض بقطاع التربية والصحة، وإيجاد فرص العمل، في هذه البلدة التي أطلقت الرصاصة الأولى في وجه الإستعمار".

وشكر رفعت نايف المصري، باسم العائلة "الثنائي على هذا الإنجاز الذي تحقق بالتعاون مع العائلات".

ونوه رئيس بلدية حورتعلا محمود حسن المصري ب"جهود ثنائي أمل وحزب الله وأهالي البلدة الكرام، وجميع من سعى لأجل هذا التوافق".