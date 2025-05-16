الرئيس عون وصل الى مدرسة "مون لاسال" لحضور قداس عيد شفيعها

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مدرسة "مون لاسال" لحضور القدّاس الذي يُقام لمناسبة عيد شفيع المدرسة، القدّيس جان باتيست دو لاسال، وذلك بدعوة من إدارة المدرسة ورابطة الخريجين فيها، والرئيس عون أحد خريجيها.
وجال في ارجاء المدرسة وتفقد الصف الذي درس فيه سنة 1979 حيث التقى مجموعة من رفاقه وأساتذته.
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