ابي المنى اتصل بجنبلاط وبحث معه في قضايا الطائفة الداخلية والوضع المتطور في سوريا

اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تخلله الحديث عن قضايا الطائفة الداخلية والوضع المتطور في سوريا في ضوء المستجدات على الساحة العربية واعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

من جهة ثانية التقى ابي المنى، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، وتم البحث في شؤون تتعلق بالبيت الداخلي والوضع العام، وسبل التكيّف مع التطورات الحاصلة على مستوى لبنان والمنطقة.