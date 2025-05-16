- 1/2
- 2/2
اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تخلله الحديث عن قضايا الطائفة الداخلية والوضع المتطور في سوريا في ضوء المستجدات على الساحة العربية واعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
من جهة ثانية التقى ابي المنى، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، وتم البحث في شؤون تتعلق بالبيت الداخلي والوضع العام، وسبل التكيّف مع التطورات الحاصلة على مستوى لبنان والمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابي المنى اتصل بجنبلاط وبحث معه في قضايا الطائفة الداخلية والوضع المتطور في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.