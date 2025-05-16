النشرة: جريحة في حادث سير وقع على اوتستراد صيدا صور-محلة القاسمية

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا عن "سقوط جريحة في حادث سير وقع على اوتستراد صيدا صور - محلة القاسمية"، لافتا الى ان "فريقا من مركز الخرايب التطوعي عمل على إسعافها ونقلها إلى المستشفى".

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