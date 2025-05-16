افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، بأن "فريقا من مفتشي مكتب مصلحة الصحة الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي نفذ سلسلة جولات ميدانية على مجموعة من الملاحم والأفران إضافة إلى مطعم للفروج في مدينة صيدا، بهدف مراقبة التزامها بالمعايير الصحية لجهة الحفاظ على جودة وسلامة الاغذية التي يقدمونها للمواطنين".
ولفت الى ان "ثبت بنتيجتها التزامها بالمعايير المطلوبة، إلا أن مطعم الفروج تم اقفاله بناء لإشارة القضاء المختص لمخالفته الشروط الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشو الصحة جنوباً جالوا على افران وملاحم في صيدا واقفلوا مطعم لمخالفته المعايير الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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