مفتشو الصحة جنوباً جالوا على افران وملاحم في صيدا واقفلوا مطعم لمخالفته المعايير الصحية

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، بأن "فريقا من مفتشي مكتب مصلحة الصحة الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي نفذ سلسلة جولات ميدانية على مجموعة من الملاحم والأفران إضافة إلى مطعم للفروج في مدينة صيدا، بهدف مراقبة التزامها بالمعايير الصحية لجهة الحفاظ على جودة وسلامة الاغذية التي يقدمونها للمواطنين".

ولفت الى ان "ثبت بنتيجتها التزامها بالمعايير المطلوبة، إلا أن مطعم الفروج تم اقفاله بناء لإشارة القضاء المختص لمخالفته الشروط الصحية".