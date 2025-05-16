وزير الدفاع عرض الاوضاع مع النائب الرياشي والتقى رئيس ديوان المحاسبة

استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى النائب ملحم الرياشي، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الراهنة.
كما بحث منسى مع رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، في عدد من الشؤون القانونية والقضائية ذات الصلة.
والتقى وزير الدفاع الوطني كلاً من سليمان عبيد نجل النائب والوزير الراحل جان عبيد، وعلي يعقوب نجل الشيخ حسن يعقوب، المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير ، وتناول البحث معهم مواضيع مختلفة ذات طابع اجتماعي وإنساني.
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