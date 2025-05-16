كلية الهندسة والعمارة في جامعة سيدة اللويزة اقامت معرض نهاية العام بعنوان "نقطة فاصلة EYE 25"

اقامت كلية الهندسة والعمارة في جامعة سيدة اللويزة معرض نهاية العام بعنوان "نقطة فاصلة EYE 25"، وذلك يوم الخميس 15 ايار2025، في حرم الجامعة في ذوق مصبح.

واكدت عميدة كلية الهندسة والعمارة في جامعة سيدة اللويزة كارين أبو جودة، أن "هذا الحدث يشكّل محطة مفصلية في مسيرة طلاب الفنون والتصميم"، معتبرة أن "المعرض يمثّل "نقطة فاصلة" بين الماضي والمستقبل، لحظة تحوّل تنبض بالإبداع والإلهام، مشيدة بالجهود التي بذلها الطلاب في مشاريعهم التي تعكس رؤاهم الفريدة".

بدوره، اشار رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري الى أن "جوهر هذه الرسالة يتمثل في دفع الطلاب إلى تجاوز المألوف والانفتاح على آفاق غير مكتشفة، بما يسهم في تنمية الإبداع وتوسيع المعرفة".

ودعا إلى "التطلّع المستمر إلى الأمام"، مؤمنًا بأن "الأفق لا تحدّه حدود، ما دام الطموح حيًا، والرؤية واضحة، والشغف بالتعلّم راسخًا في النفوسط. وأكد أن "لبنان الجديد، المنشود والمنتظر، يقوم على سواعد طلابه، وعلى عمق انتمائهم لوطنهم، وإيمانهم بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم".