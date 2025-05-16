الداخلية ذكرت بتعاميمها قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

ذكرت وزارة الداخلية بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل محيط مركز الإقتراعhttps://x.com/MOIM_Lebanon/status/1917940882352783746 منع المواكب السيارةhttps://x.com/MOIM_Lebanon/status/1917911665070506418 وقف سير الدراجات الناريةhttps://x.com/MOIM_Lebanon/status/1917887440250929331 فترة الصمت الإنتخابي

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