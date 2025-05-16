ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا عقد بعد ظهر اليوم للجنة الوزارية المؤلفة من وزير المال ياسين جابر، ووزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العمل محمد حيدر، والمكلفة بتحسين أوضاع العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم.
تقرر في الاجتماع متابعة النظر في الموضوع الاسبوع المقبل على ان يتم البت به قبل نهاية الشهر في ضوء الدراسة التي تعدها وزارة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوزارية المكلفة تحسين أوضاع العسكريين اجتمعت برئاسة سلام: المتابعة الاسبوع المقبل والبت قبل نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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