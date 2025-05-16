وقّع كل من مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ورابطة كاريتاس لبنان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية الميدانية، من خلال تشغيل عيادة طبية نقالة.
وتم التوقيع في المستشفى من قبل رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، ومن جهة أوتيل ديو كل من رئيس مجلس الإدارة البروفسور الأب سليم دكاش، و المدير العام نسيب نصر.
وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم مستشفى أوتيل ديو بتوفير العيادة النقالة التابعة له، بالتعاون مع كاريتاس لبنان وAster، لإجراء زيارات طبية ميدانية مشتركة.
يجسّد هذا التعاون شراكة متينة بين القطاع الصحي والمؤسسات الاجتماعية، تهدف إلى خدمة الإنسان وتعزيز حقه في الحصول على الرعاية الصحية، خصوصًا في المناطق النائية والمهمّشة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون صحي وإنساني بين مستشفى أوتيل ديو وكاريتاس لبنان لتشغيل العيادة النقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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