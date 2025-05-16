بري عرض الأوضاع مع وزير الصحة واستقبل مدير مكتب السيستاني في لبنان ورئيس بلدية قرطبا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، مدير مكتب المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف.

واستقبل بري أيضًا رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس الذي وضع رئيس المجلس باجواء انتخابات المجلس البلدي، كما أكد مارتينوس بعد اللقاء أن بري "يبقى صمام الأمان لكل اللبنانيين الجامع في حياته السياسية الخبرة والحكمة وهو ليس الأخ الأكبر فقط، إنما الملهم الأكبر لنا جميعًا"، مؤكداً ان "الجميع بحاجة ماسة للحكماء من أمثاله في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".

وتابع رئيس المجلس المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما الصحية منها خلال لقائه وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين.

وبعد الظهر استقبل بري الامين العام السابق للإتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.