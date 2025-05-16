إعلام يمني: غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الصليب وميناء الحديدة

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الصليف وميناء الحديدة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "الجيش يضرب موانئ في اليمن بعد أن واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ "هجمات سلاح الجو الإسرائيلي باليمن مستمرة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن "سلاح الجو نفذ هجوما على 3 موانئ يمنية"، مشيرة إلى أنّ "الهجوم الإسرائيلي هو الثامن في اليمن منذ بداية الحرب والثالث منذ استئناف القتال في غزة".