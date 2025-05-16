زيلنسكي بعد اتصاله بترامب: مستعدون لاتخاذ خطوات سريعة نحو السلام ويجب أن يستمر الضغط على روسيا

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي بعد اتصاله بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن "أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات سريعة نحو السلام"، مشددا على انه "يجب فرض عقوبات صارمة على روسيا إذا رفضت وقف إطلاق النار".

ورأى أن "يجب أن يستمر الضغط على روسيا حتى تكون مستعدة لإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق، أجرى قادة اوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بحسب ما اعلن المتحدث باسم الرئيس الاوكراني.