وفد التفاوض الروسي: راضون عن المفاوضات مع أوكرانيا وجاهزون لمواصلتها وسنتبادل ألف أسير من كل جانب

أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، في تصريح من إسطنبول، أنّ "المفاوضات مع الجانب الأوكراني انتهت ونحن راضون عن النتيجة وجاهزون لمواصلة الاتصالات".

وقال إنّ "روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الأسرى خلال الأيام المقبلة وفق صيغة 1000 مقابل 1000"، مضيفًا "روسيا وأوكرانيا ستقدمان رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل".

وكشف رئيس الوفد الروسي "أننا تلقينا طلبا من الوفد الأوكراني بعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".