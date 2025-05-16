توقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن ممارسة مهامه موقتا بسبب تحقيق في حقه

توقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن ممارسة مهامه موقتا بسبب تحقيق في حقه.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان إن خان "اعرب عن قراره لأخذ عطلة حتى انتهاء الإجراءات" في التحقيق الذي يجريه محققون في الأمم المتحدة.
وأشارت وسائل إعلام عدة إلى وجود اتهامات بسلوك جنسي غير مناسب في حقه.
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