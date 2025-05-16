ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (53,119) شهيدًا و(120,214) جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول (109) شهداء و(216) جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء المجازر الإسرائيلية المروّعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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