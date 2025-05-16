شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يدعو إيران للتحرك بسرعة في المفاوضات.. ويعد بحل وشيك في غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن الكثير من الأمور الإيجابية ستحدث في غزة بالشهور المقبلة، وإن العالم سيكون أفضل خلال أسابيع قليلة، مضيفاً بالقول: “سنجد حلاً للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك.. نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر”.

جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي على هامش حوار الأعمال الأمريكي الإماراتي في أبوظبي، وذلك في ختام جولته الخليجية، حيث أكد من أبوظبي أن “العلاقات مع الإمارات عند مستوى أعلى”. وقال ترامب إن “الإمارات وقطر والسعودية مهمة جدا بالنسبة لنا خاصة على المستوى الشخصي”.

وعن المفاوضات مع إيران، قال الرئيس ترامب إن “على إيران أن تتحرك بسرعة في المفاوضات”. كما تطرق للحديث عن سوريا، مشددا على أنه لم يطلب من إسرائيل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة “لكنه الشيء الصحيح”، بحسب تعبيره، مؤكداً بالقول: “أريد النجاح لسوريا”.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن استمرار سقوط قتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مخزٍ، مضيفاً: “يجب أن نوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا”.

وفقا للعربية : أضاف ترامب من أبوظبي: سألتقي مع الرئيس (فلاديمير) بوتين “بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر.. سأغادر هنا وأذهب” للاجتماع به.

وقال ترامب إن “الإدارة السابقة قطعت العلاقات مع الشرق الأوسط ونعيد بناءها من جديد”.

كما أضاف بالقول إن 150 دولة تريد عقد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وإن واشنطن توصلت إلى اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا وتوصلنا لاتفاق آخر مع الصين.

ويختتم الرئيس الأمريكي جولته الخليجية، الجمعة في الإمارات، بعد محطّتي السعودية ثم قطر حيث أعلن صفقات بمليارات الدولارات، إضافة إلى انفتاح دبلوماسي تجاه سوريا، وتفاؤل بشأن اتفاق نووي مع إيران.

وشهدت أول جولة خارجية لترامب في ولايته الثانية طلبا “قياسيا” لشراء طائرات بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، ورفع العقوبات التي فرضت لعقود على سوريا.

وكانت الحفاوة عنوان استقبال الرئيس الأمريكي في الدول الثلاث.

وحضر ترامب صباح الجمعة اجتماعا للتجارة والأعمال، ثم يقوم بجولة في بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة السعديات في أبوظبي، وفق وسائل إعلام محلية.

وأجرى الرئيس الأميركي، الخميس، محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب جولة قام بها ترامب في جامع الشيخ زايد، الأكبر في البلاد، والذي اكتسب شهرة واسعة بأعمدته البيضاء العملاقة وجدرانه المزينة بزخارف ذهبية.

وخلال محطّته في الدوحة، أشاد ترامب بما وصفه بـ “صفقة قياسية” للخطوط الجوية القطرية بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات بوينغ.

كما لمح من قطر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما سيجنّب العمل العسكري.

لكنّه لم يُعلن تقدما في ملف حرب غزة خلال زيارة قطر التي أدت دور وساطة رئيسيا في محادثات الهدنة، وكرّر ترامب في كلمة له في الدوحة أن على الولايات المتحدة “أخذ” قطاع غزة وتحويله إلى “منطقة حرية”.

وفي أول اجتماع من نوعه منذ 25 عاما، التقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وأعلن رفع العقوبات عن الدولة التي دمّرتها الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي إن جولته الخليجية مكّنت من حصد “تريليونات الدولارات”.

وأفادت صحيفة “ذي ناشيونال” The National الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الولايات المتحدة والإمارات تعملان على إعلان شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خلال زيارة ترامب.

وتسعى الإمارات إلى الريادة في مجال التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتنويع مداخيل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.

لكن هذه الطموحات تتوقف على الوصول إلى التقنيات الأمريكية المتقدمة، بما فيها رقائق الذكاء الاصطناعي التي كانت تخضع لقيود تصدير صارمة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت إدارة ترامب عدداً من القيود الجديدة التي أقرّها بايدن وكان يفترض أن تضاف اعتبارا من 15 مايو (أيار) إلى تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تضرّرت منها الصين بالدرجة الأولى.

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