ترامب يختتم جولته الخليجية من الإمارات... ويشتكي من طائرة عمرها 42 عامًا!

الشارقة - اميمة ياسر - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، في ختام جولة خليجية شملت السعودية وقطر، وسط وداع رسمي من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي حرص على توديعه قبل صعوده الطائرة.

وجاءت زيارة ترامب إلى الإمارات كالمحطة الثالثة والأخيرة من جولته الإقليمية، حيث أعلن خلالها عن صفقات اقتصادية ضخمة بمليارات الدولارات، إضافة إلى إشارات بانفتاح دبلوماسي تجاه الملف السوري، وتفاؤل بإحياء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

لكن مغادرة ترامب لأبوظبي لم تخلُ من الطابع الشخصي، إذ اشتكى الرئيس الأمريكي للصحفيين من طائرة الرئاسة الأمريكية، قائلًا: "سأغادر الآن وأركب طائرة بوينغ عمرها 42 عامًا... الطائرات الجديدة قادمة!"



طائرة بوينغ من قطر؟ جدل مستمر

وكان ترامب قد لمح إلى أن قطر قد تهديه طائرة بوينغ جديدة، وهو ما أثار موجة من التفاعل السياسي والإعلامي. من جانبه، أوضح رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات لـCNN أن "الأمر لا يتعدى كونه صفقة بسيطة بين حكومتين"، وأن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة القانونية.

ورغم النفي الرسمي من الحكومة القطرية بأنها تنوي تقديم الطائرة كـ"هدية"، أكدت في بيان أن نقل الطائرة للاستخدام المؤقت في الرحلات الرئاسية قيد التشاور بين الجانبين.

من جهته، أشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن قطر عرضت طائرة لاستخدام وزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما أكدته المتحدثة الرسمية كارولين ليفيت، مشددة على أن "لا شيء يدعو للقلق"، وأن "قطر تدرك جيدًا أن ترامب لا يعمل إلا بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي".