ذكر مسؤول أوكراني، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، أنّ "أعضاء الوفد الروسي قدموا في إسطنبول مطالب غير مقبولة تتجاوز ما تمّ البحث به قبل الاجتماع" الروسي الأوكراني، من ضمنها "انسحاب القوات الأوكرانية من مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها، من أجل التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار".
واعتبر المصدر أن هذه الطلبات تهدف الى حرف المفاوضات عن مسارها.
وفي وقت سابق، أفاد وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلًا عن وزارة الخارجية التركية، عن "انتهاء اجتماع وفدَي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، واستمر أقل من ساعتين"، وذلك بشأن انهاء الحرب في أوكرانيا.
وكان قد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "ردّ فعل قويّ" من المجتمع الدولي في حال فشلت المباحثات مع روسيا في إسطنبول، مندّدا بتغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذه المفاوضات.
ويشار إلى أن المفاوضات المباشرة عقدت بعد اقتراح من بوتين، في حين قلّل زيلينسكي من أهمية الوفد الذي أرسلته روسيا للتفاوض.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوكراني: روسيا طرحت مطالب "غير مقبولة" تشمل انسحاب أوكرانيا من مزيد من الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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