"سبوتنيك": انتهاء اجتماع وفدَي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

أفاد وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلًا عن وزارة الخارجية التركية، عن "انتهاء اجتماع وفدَي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، واستمر أقل من ساعتين"، وذلك بشأن انهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان قد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "ردّ فعل قويّ" من المجتمع الدولي في حال فشلت المباحثات مع روسيا في إسطنبول، مندّدا بتغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذه المفاوضات.

إلى ذلك، اعتبر الكرملين أن لقاء حول أوكرانيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب "ضروري بالتأكيد" حول الأزمة الأوكرانية.

ويشار إلى أن المفاوضات المباشرة عقدت بعد اقتراح من بوتين، في حين قلّل زيلينسكي من أهمية الوفد الذي أرسلته روسيا للتفاوض.