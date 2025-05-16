ترامب: إيران تريد التجارة مع أميركا

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الى أن "إيران تريد التجارة مع أميركا".

واوضح ترامب ردا على سؤال بشأن قدرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على إخراج الاسرى، انني "لا أعرف، سنعرف ذلك قريبا وسيظهر الأمر لنا في أقرب فرصة".

وذكر أن "الاسرى ليسوا في وضع جيد وبعضهم في وضع جيد عن الآخر والأمر يعتمد على المكان الذي هم فيه"، مؤكدا اننا "سنعمل مع الإسرائيليين من أجل إخراج الاسرى".

ولفت الى انني "أثرت خلال اجتماعي مع الرئيس السوري أحمد الشرع قضية الصحفي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا عام 2012"، مضيفا انني "اتحدث دائما عن الصحفي أوستن تايس لكن حاليا هو مختف عن الأنظار منذ سنوات طويلة".

وكان قد اشار ترامب في ختام جولته الخليجية من أبوظبي الجمعة، الى إنه "ينبغي على إيران الاسراع في اتخاذ قرار بشأن مقترح تقدمت به واشنطن خلال المباحثات النووية بينهما، وإلا سيحدث أمر سيئ".

وأفاد ترامب للصحفيين اليوم على متن طائرة الرئاسة الأميركية بعد مغادرته الإمارات، بأن "الولايات المتحدة سلّمت إيران مقترحا للتوصل إلى اتفاق"، مردفا "لديهم مقترح، والأهم من ذلك، أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ".