مصدر بالخارجية التركية للجزيرة: اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وأميركا كان صادقا وبناء للغاية

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية قناة "الجزيرة" القطرية، بأنّ "اجتماع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان وسوريا أسعد الشيباني وأميركا ماركو روبيو في تركيا كان صادقا وبناء للغاية"، وذلك بعد إعلان أميركي بشأن رفع العقوبات عن سوريا ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

ولفت المصدر إلى أنّ "الاجتماع استمر ساعتين وتناول تفاصيل القضايا التي أثيرت بالقمة الرباعية بالرياض"، مضيفًا "وزير خارجية تركيا أكد ضرورة ضمان مسار التطورات في سوريا بالاتجاه الصحيح، وأكد أهمية أن تستمر الولايات المتحدة في تواصلها مع الحكومة السورية، كما قال إن سوريا عازمة على محاربة الإرهاب وتدمير أسلحة الدمار الشامل وندعمها".

وأضاف المصدر التركي للجزيرة "روبيو قال إن سوريا مهمة بالمنطقة ولدى واشنطن رغبة بمساعدتها لاستعادة عافيتها، وذكر أن واشنطن مصممة على تذليل العقبات أمام دعم سوريا ويجب بناء الثقة، كما طلب من الحكومة السورية أن تظهر تصميمها على مكافحة الإرهاب وقال في كلمته إننا نريد أن يعيش السوريون بسلام وسعادة في وطنهم".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية السوري بحسب المصدر نفسه "أننا نريد كشعب سوري أن نتكامل مع المجتمع الدولي، وقال إن دمشق تريد إتاحة الفرصة لها لتحقيق الاستقرار والازدهار وهي عازمة على محاربة داعش والمنظمات الإرهابية، وأوضح أن رفع العقوبات مهم جدا لبناء سوريا الجديدة وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتنمية والأمن وتحسين الوضع الإنساني".