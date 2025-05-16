تيفاني ترامب تستقبل مولودها من زوجها اللبناني.. وترامب من الخليج: متشوق لرؤيته

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتشوق للعودة إلى واشنطن لرؤية حفيده المولود حديثا، في لحظة عائلية وصفها بأنها "سعيدة وخاصة".

وقال ترامب خلال حوار الأعمال الإماراتي الأميركي في أبوظبي، الجمعة: "عندما أغادر دولة الإمارات سأعود إلى واشنطن لأرى حفيدي"، مؤكدا أن "الطفل بصحة جيدة الآن".

ووضعت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مولودها البكر من زوجها مايكل بولس ذي الأصول اللبنانية.

وسيكون المولود الجديد الحفيد الحادي عشر للرئيس الأميركي.

وكتبت الأم لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي إكس كاشفةً اسمه في تعليقها: "مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه".

يُشار إلى أن مايكل هو ابن رجل الأعمال والملياردير اللبناني الأصل مسعد بولس. ونشأ مايكل في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو ينحدر من أصول لبنانية في عائلة ثرية جداً، إذ يمتلك والده في نيجيريا شركات تعمل في مجال السيارات والبيع بالتجزئة والبناء، تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقد تلقّى بولس تعليمه في مدرسة للنخبة في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى لندن لإكمال دراسته، فيما يعمل شقيقه فارس كممثل ومغنّي راب. وأسّست أسرتهما في نيجيريا "مجموعة بولس للمشاريع" و"مجموعة شركات SCOA"، التي يتم تداول أسهمها في البورصة.

وأما تيفاني فهي ابنة ترامب من زوجته الثانية، مارلا مابلز، وقد انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها. وتخصّصت بمجال يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية، وتخرّجت في جامعة بنسلفانيا في عام 2016. وتابعت لاحقاً دراسات في القانون في جامعة "جورجتاون".