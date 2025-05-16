شكرا لقرائتكم خبر عن أنا_أيضًا_مسئول.. اعرف أهداف مبادرة الأكاديمية الوطنية لطلبة الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تأتي مبادرة "أنا_أيضًا_مسئول"، والتي أعلنت عن إطلاقها الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والموجهة إلى طلاب الجامعات المصرية، بهدف ترسيخ وعي الطلاب بمفهوم المسؤولية في مختلف جوانب الحياة.

وذلك في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على دعم وتمكين الشباب، وتزامنًا مع مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي لجامعة بنها.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بدور الشباب الحيوي في بناء مستقبل مصر، وضرورة إعدادهم ليكونوا قادة مؤثرين، يتمتعون بمهارات التفكير النقدي، والقدرة على اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية المجتمعية.

وتستهدف المبادرة تدريب 2700 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، بواقع 100 متدرب من كل محافظة، وذلك من خلال تجربة تدريبية مكثّفة تشمل 30 ساعة تدريبية تُنفَّذ على مدار 5 أيام لكل مجموعة.

وتنقسم هذه الساعات بين محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية، ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة؛ بما يعزز مهارات التفكير، ويعمّق وعي المشاركين بمفهوم القيادة والمسؤولية المجتمعية.