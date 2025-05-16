شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان ينظم لقاء مفتوحا مع طلاب جامعة بدر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحقوق والحريات، وتأكيداً على دوره كمظلة وطنية تُعنى بتوعية الشباب وتثقيفهم بقيم حقوق الإنسان باعتبارهم القوة المحركة للتغيير والتنمية، نظّم المجلس لقاءً مفتوحاً مع طلاب كلية العلوم السياسية بجامعة بدر، بحضور الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، الدكتور يوسف الورداني المحاضر بكلية العلوم السياسية بجامعة بدر، وفريدة أبو الحسين معيدة بالكلية ومنسق الأنشطة الطلابية.



أعضاء المجلس وطلاب جامعة بدر على هامش اللقاء

وأشار إبراهيم إلى أن المجلس يولي الشباب اهتماماً خاصاً في استراتيجياته الحالية والمستقبلية، مشدداً على أن استثمار الطاقات الشبابية يسهم في رفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات من خلال برامج توعوية وحملات إعلامية وندوات وورش عمل، مشددآ على أهمية إعداد جيل من الشباب الواعي بحقوقه وقادر على تعزيز ثقافة الحقوق والحريات، موضحاً أن المجلس يعمل على تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال برامج تدريبية وتوعوية متنوعة.



أثناء اللقاء مع طلاب جامعة بدر

واستعرض أمين عام المجلس آليات عمل المجلس التي تشمل استقبال الشكاوى، والقيام بالزيارات الميدانية، وإعداد التقارير الدورية، ودور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها خطوة محورية لدعم وتعزيز الحقوق والحريات في مصر.

ويَأتي اللقاء ضمن جهود المجلس لرفع الوعي بحقوق الإنسان بين الشباب، حيث نفذ المجلس برامج توعية وتدريب استهدفت أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة في الجامعات المصرية، بهدف إعدادهم ليكونوا نواة للتغيير الإيجابى فى مجتمعهم.



خلال اللقاء

وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الطلاب، الذين أبدوا اهتماماً بالمشاركة في برامج التدريب التي ينظمها المجلس، لتعزيز قدراتهم وإعدادهم للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان باحترافية وكفاءة.