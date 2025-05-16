شكرا لقرائتكم خبر عن النواب فى أسبوع.. رئيس المجلس: نسعى لتحقيق التوازن بين حق الملكية والسكن الملائم والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين الماضيين، نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية حول مواده، لوضع إطار قانوني متكامل ينظم إصدار الفتوى الشرعية ويحدد بشكل دقيق الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة.

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر ولمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويضمن مزيداً من التأهيل والتدريب لخريجي كليات الصيدلة.

ووضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسات العامة أيضا، للرأي العام تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية الإيجار القديم، مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، معلناً أن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة داخل اللجان المختصة بالمجلس حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.

وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لتقديم مزيد من المنح لمختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للتنمية المستدامة.

ورفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحـد الموافق 25 مايو 2025.



