شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تشيد بتأكيدات الرئيس السيسى على تطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن تقديرها العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أشار فيها إلى أولوية الدولة في تطوير المنظومة التعليمية على مختلف الأصعدة، وتخصيص اهتمام خاص بالعنصر البشري الذي يعد من أبرز مقومات النجاح في أي إصلاح تعليمي.

وأكد السيد الرئيس على أهمية اختيار وتأهيل المعلمين بشكل دقيق وموضوعي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العملية التعليمية، وهذا يعد من الأسس الرئيسية التي تبني عليها الدولة جهودها في تطوير التعليم، ويُعكس مباشرة على جودة التعليم في مصر.

وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى أن الرئيس السيسي قد سلّط الضوء على دور المعلم باعتباره العنصر الأساسي في بناء أجيال المستقبل، مشددة على أن "المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية"، وهو ما يجعل تحسين أوضاعه وتطوير مهاراته ضرورة لا غنى عنها.

وأضافت أن هذا التأكيد من جانب الرئيس يُعد خطوة هامة نحو تقدير وتقديس مكانة المعلم في المجتمع المصري، بما يضمن تحفيزه على العمل بأقصى درجات الكفاءة والإبداع.

وأوضحت النائبة، أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج أو تزويد المدارس بالبنية التحتية المتطورة، بل يشمل بالأساس الاهتمام بتأهيل المعلم وتأمينه بكل ما يحتاجه من دعم وتدريب مستمر، لضمان استدامة التحسن في الأداء التعليمي. وأكدت أن هذه الجهود ستؤدي إلى تحسن ملحوظ في مستوى التعليم العام والخاص، فضلاً عن تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن التركيز على العنصر البشري في العملية التعليمية يعكس رؤية الرئيس السيسي في ضرورة إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية العالمية. وأشارت إلى أن المعلم هو الركيزة التي تُسهم في بناء المواطن الواعي والمبدع، الذي يُشكل العمود الفقري لأي نهضة شاملة.

وأكدت النائبة أن مصر بحاجة إلى المزيد من الدعم والتطوير المستمر لجميع المؤسسات التعليمية، مع الحرص على توفير بيئة مناسبة للمعلمين تُسهم في تحسين أدائهم وتحفيزهم على الابتكار.

ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية لتعزيز هذه المبادرات، والعمل على بناء شبكة من التدريب والتطوير المتواصل لجميع المعلمين.

وفي ختام البيان، أكدت النائبة مايسة عطوة على أن تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم هو الطريق نحو بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.