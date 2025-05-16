أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بأن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كمية من المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة على اختلافها نتيجه عمليتَي دهم في بلدة الفرزل البقاعية، وفي منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت. وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختصّ.

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الفرزل وبئر حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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