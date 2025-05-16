استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat وجرى عرض للأوضاع العامة ، والمستجدات الامنية في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام عرض الاوضاع جنوبا مع وفد بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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