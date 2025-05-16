سيزار معلوف: يؤسفني أن نكر الجميل جاء ممن منحتهم كل ما أستطيع وزحلية بريئة من الحقد الدفين

أشار النائب السابق سيزار معلوف، الى أنه "لم يخذلني أحد، بل كنت أنا من خذل نفسه حين راهنت على وفاء لا يملكونه.

رفاقي القدامى، حين تنتهون من ممارسة قلة الأدب، أعلِموني… لأصفق لكم بحرارة".

ولفت معلوف، الى أنني "أشعر بالخجل من وفاء أشخاص لم أكن يومًا إلى جانبهم، ويؤسفني أن نكر الجميل جاء ممن منحتهم كل ما أستطيع، بل ما فوق المستطاع".

وقال "أصبح مجتمعكم اليوم يفتقر إلى الروح الرياضية، ويعاني من انحدار في القيم، وتفشٍ للأخلاق الملوّثة، والغدر، والخيانة، وقلة الوفاء".

وشدد على أن "زحلة، المدينة النبيلة، بريئة من تفاهتكم ومن حقدكم الدفين"، مضيفاً "أنتم كقطيع من الخراف، تخشون الذئب طيلة حياتكم… ثم تفترسكم يد الراعي".