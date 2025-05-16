فريد البستاتي: على لبنان الإسراع بإجراء الإصلاحات لمواكبة التطورات في المنطقة

أشار النائب فريد البستاني، حول رفع العقوبات عن سوريا، الى أن "قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا، قرار ايجابي لسوريا ولبنان وكلّ المنطقة".
ورأى أن "هذا القرار يشكل فرصة للعمل على الازدهار الاقتصادي لسوريا ولبنان في آن واحد ويعطي حافز للشراكات الاقتصادية بين البلدين".
ولفت الى أنه "علينا ان نكون جاهزين لذلك وبالتالي اول خطوة يجب ان نقدم عليها هي اعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف واسترجاع الثقة بالقطاع المصرفي التي تمرّ حكماً من خلال اعادة اموال المودعين".
وقال "هذا القرار سوف يسهّل ويسرّع عودة النازحين السوريين الى بلادهم ليشاركوا في نهضته الاقتصادية".
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