التقى النائب ابراهيم كنعان في منزله في البياضة السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وعرض معها للتطورات. وافاد مكتب كنعان في بيان، بانه"جرى تأكيد الدور البناء الذي يقوم به المجلس النيابي في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي، والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات العربية والدولية للعودة إليه. كذلك جرى تأكيد ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ ووقف الأعمال العدائية وحصر السلاح بيد الدولة، كما دعم الجيش اللبناني للقيام بالمهام الموكلة إليه، لاسيما في مجال حفظ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان التقى جونسون وجرى التاكيد خلال اللقاء على الإصلاحات المالية و الـ 1701 ودعم الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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