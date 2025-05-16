علمت "النشرة" أن وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني أصدر قراراً بتكليف الموظفة في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل نضال إيليا رزق بمهام رئاسة مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، وذلك لحين إجراء التعيين في وظيفة رئاسة المصلحة الأصالة. وطرحت مصادر متابعة لملف المطار، عبر "النشرة"، الكثير من علامات الإستفهام حول أسباب هذا القرار، نظراً إلى أن رئيس المصلحة السابق السيد كمال ناصر الدين كان قد كلف من قبل الوزير نفسه، بالإضافة إلى هذه المهمة، برئاسة المطار، في شهر آذار الماضي، قبل أن يصدر، قبل أيام، قرار بتكليف ابراهيم أبو عليوي رئيساً للمطار.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تكليف نضال إيليا رزق بمهام رئاسة مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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