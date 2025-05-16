ماركو روبيو دعا إلى وقف إراقة الدماء في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى "وقف إراقة الدماء في أوكرانيا".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن "روبيو ناقش خلال لقاء مع نظيريه الأوكراني والتركي أهمية التوصل إلى نهاية سلمية للحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مجددا تأكيد الحاجة الى "توقف القتل في هذا النزاع".

وكانت قد اعلنت وزارة الخارجية التركية عن بدء الاجتماع بين مسؤولين أتراك وأميركيين وأوكرانيين في قصر دولما بهتشة في إسطنبول، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكانت مصادر في الخارجية التركية اشارت الى أن اجتماعا بين مسؤولين أتراك وأميركيين وأوكرانيين سيعقد الساعة 07.45 بتوقيت غرينتش، يليه محادثات بين الوفود التركية والروسية والأوكرانية.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى مدينة إسطنبول التركية، ولن يشارك الأميركيون في المباحثات المباشرة بين موسكو وكييف، لكن سبق لروبيو أن أكد أنه سيلتقي نظيره الأوكراني، على أن يجتمع مسؤولون من وزارته مع الوفد الروسي الذي يقوده مستشار للرئيس فلاديمير بوتين.