ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن مدير العمليات العسكرية على تواصل دائم مع نظيره الهندي منذ وقف إطلاق النار بين البلدين الأسبوع الماضي.
واوضحت الخارجية الباكستانية في بيان، إنهما اتفقا على آلية لخفض التصعيد على مراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الباكستانية: رئيس العمليات العسكرية الباكستاني على اتصال دائم مع نظيره الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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