الخارجية الباكستانية: رئيس العمليات العسكرية الباكستاني على اتصال دائم مع نظيره الهندي

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن مدير العمليات العسكرية على تواصل دائم مع نظيره الهندي منذ وقف إطلاق النار بين البلدين الأسبوع الماضي.

واوضحت الخارجية الباكستانية في بيان، إنهما اتفقا على آلية لخفض التصعيد على مراحل.