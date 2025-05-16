ترامب: على إيران التحرك بسرعة بشأن مقترح الاتفاق النووي وإلا "سيحدث أمر سيئ"

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام جولته الخليجية من أبوظبي الجمعة، الى إنه ينبغي على إيران الاسراع في اتخاذ قرار بشأن مقترح تقدمت به واشنطن خلال المباحثات النووية بينهما، وإلا "سيحدث أمر سيئ".

وأفاد ترامب للصحفيين اليوم على متن طائرة الرئاسة الأميركية بعد مغادرته الإمارات، بأن الولايات المتحدة سلّمت إيران مقترحا للتوصل إلى اتفاق، مردفا "لديهم مقترح، والأهم من ذلك، أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ".