الكرملين يرى أن لقاء بين بوتين وترامب حول أوكرانيا ضروري بالتأكيد

اعتبر الكرملين أن لقاء حول أوكرانيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب "ضروري بالتأكيد"، وذلك قبيل مباحثات مرتقبة بين موسكو وكييف في إسطنبول ستكون الأولى المباشرة بين الطرفين منذ ربيع العام 2022.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية إن "لقاء من هذا القبيل ضروري بالتأكيد"، مشيرا إلى "أهمّية الاتصالات بين الرئيسين بوتين وترامب في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية".
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