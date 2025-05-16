"أدنوك": الإمارات وأميركا تستثمران 440 مليار دولار في الطاقة حتى 2035

أعلن رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، أن "الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان إنفاق 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035".

وزار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليا الإمارات، آخر محطات جولته بمنطقة الخليج.

وتعهد ترامب أمس الخميس بتعزيز العلاقات الأمريكية مع الإمارات وأعلن عن صفقات معها يتجاوز مجموعها 200 مليار دولار تشمل التزاما بقيمة 14.5 مليار دولار من الاتحاد للطيران لشراء 28 طائرة بوينج.

وفي آذار، قال البيت الأبيض إن "الإمارات التزمت بإطار استثمار في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار بعد أن اجتمع كبار مسؤولي البلاد مع ترامب".

وذكر البيت الأبيض أن "هذا الإطار سيزيد بشكل كبير من استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع".