التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اسطنبول مستشارين في الشؤون الدبلوماسية والأمنية من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا للبحث في ملف إيران النووي والحرب في أوكرانيا، بحسب مسؤول أميركي.
والتقى روبيو، وهو مستشار الأمن القومي أيضا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ممثلي الدول الأوروبية الثلاث على هامش مباحثاتهم في اسطنبول مع إيران حول برنامجها النووي، والمباحثات الدبلوماسية المباشرة الأولى منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا.
ووصل مفاوضون روس وأوكرانيون إلى إسطنبول أيضا لإجراء ما قيل إنها أول محادثات سلام مباشرة بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك تحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية أميركا يلتقي بمستشارين أوروبيين للأمن القومي في إسطنبول لمناقشة ملفي أوكرانيا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.