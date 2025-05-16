اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، بانه متابعةً للجهود الأمنية المتواصلة في مكافحة آفة المخدرات والتزوير، أوقفت دورية من مديرية عكار الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق السوري "م. ل." في عكار، بجرم ترويج حبوب الكابتغون والعملات المزوّرة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارات القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة يوقف مروّج كابتغون وعملة مزوّرة في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.