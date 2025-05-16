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الرئيس عون يغادر والسيدة الاولى غداً الى الفاتيكان لتمثيل لبنان بالقداس الحبري لافتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر

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الرئيس عون يغادر والسيدة الاولى غداً الى الفاتيكان لتمثيل لبنان بالقداس الحبري لافتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والسيدة الأولى نعمت عون، قبل ظهر الغد، بيروت متوجّهين إلى روما، لتمثيل لبنان في القدّاس الحبري الذي سيُقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، قبل ظهر الأحد المقبل، لمناسبة افتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر.

وستشكّل المناسبة فرصة للقاء يجمع الرئيس عون والسيدة الأولى بالبابا الجديد بعد انتهاء القدّاس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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