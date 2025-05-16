يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والسيدة الأولى نعمت عون، قبل ظهر الغد، بيروت متوجّهين إلى روما، لتمثيل لبنان في القدّاس الحبري الذي سيُقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، قبل ظهر الأحد المقبل، لمناسبة افتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر. وستشكّل المناسبة فرصة للقاء يجمع الرئيس عون والسيدة الأولى بالبابا الجديد بعد انتهاء القدّاس.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون يغادر والسيدة الاولى غداً الى الفاتيكان لتمثيل لبنان بالقداس الحبري لافتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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