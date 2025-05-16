أهالي الجميجمة: "اليونيفيل" قاموا بالدخول الى حرم وعر البلدة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش

أعلن اهالي بلدة الجميجمة، في بيان، أنه "بعد التمادي من قوات اليونيفيل بالدخول الى حرم وعر الجميجمة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش اللبناني والدخول الى املاك خاصة سارَع الأهالي لتفقد الأملاك وطلبوا من قوات اليونيفيل التراجع وعدم التمادي داخل الأراضي لكن قوات اليونيفيل بدأت بالتشاجر مع الاهالي و رَمي القنابل المسيلة للدموع على عيونِهم وإطلاق الرصاص و قَد سُجِّلَت أكثر من إصابة جرَّاء رمي القنابل المسيلة للدموع".

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