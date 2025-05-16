اعلن مسؤول لـ "أ ف ب"، بان الوفدين الأميركي والروسي عقدا مباحثات في إسطنبول. واشارت "رويترز" الى إن رئيس الوفد الروسي لمحادثات السلام مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي وصل إلى فندق في إسطنبول للقاء مسؤول بالحكومة الأميركية. ومن المقرر أن تبدأ روسيا وأوكرانيا أول محادثات مباشرة بينهما منذ ثلاث سنوات اليوم الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول لـ "أ ف ب": الوفدان الأميركي والروسي عقدا مباحثات في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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