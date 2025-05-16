"رويترز": روسيا تطالب بمحادثات مع كييف بدون ممثلي تركيا وأميركا

أفاد مصدر دبلوماسي أوكراني لوكالة "رويترز"، بأن "روسيا تطالب بإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول دون حضور ممثلي الولايات المتحدة وتركيا، مضيفا أن هذه الخطوة تظهر أن موسكو "تقوض جهود السلام".

وذكر المصدر، "مؤشر آخر على أن الجانب الروسي يقوض جهود السلام. جئنا لإجراء محادثات جادة بينما يضع الروس مطالب وشروطا. هذا يثير شكوكنا فيما إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أرسلهم لحل المشكلات أم لمجرد تعطيل العملية".