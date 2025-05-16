115 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء قصف على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 152 آخرين من جراء عمليات قصف جوي ومدفعي للجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر أمس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل: «حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس وصل إلى 115 شهيداً»، مضيفاً «ما زالت مجازر الاحتلال متواصلة وعدد الشهداء في ازدياد».

وأوضحت السلطات الصحية في بيان صحفي، أنه «وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية 82 شهيداً فيما أصيب 152 شخصاً بجراح مختلفة تم التعامل معهم وفق خطورة الحالات بأقسام الاستقبال والطوارئ».

وأضافت، أن حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى 53010 قتلى و119998 مصاباً.

وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، خروج مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع عن الخدمة إثر تعرضه لهجمات متكررة من الجيش الإسرائيلي على أمد ثلاثة أيام متواصلة ما أدى إلى تضرر العديد من مرافقه الداخلية.

وقالت السلطات الصحية في بيان، إن «المرافق الحساسة والمهمة في المستشفى تعرضت لأضرار جسيمة وبالغة شملت البنية التحتية مثل خطوط الصرف الصحي كما تضررت الأقسام الداخلية والطرق المؤدية إليها».

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، بأن نحو 90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحرب.