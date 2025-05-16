شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحقق في "تهديد" باغتيال ترامب من مسؤول أمني سابق والان نبدء بالتفاصيل

تهديد باغتيال ترامب

رسالة سياسية

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم الخميس إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في تهديد مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب من قبل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق (إف بي آي) جيمس كومي.وجاء ذلك بعد نشر كومي منشورا على إنستغرام جرى حذفه لاحقا، يظهر صورة لرقمَي "86 47" كتبا بأصداف بحرية، علما أن "86" هي مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.وقالت نويم على إكس: "دعا المدير السابق ل+إف بي آي+ جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب".وأضافت أن "وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تحققان في هذا التهديد وستتعاملان معه بالطريقة المناسبة".من جهته، قال كومي في وقت لاحق على إنستغرام إنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية".وتابع: "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".