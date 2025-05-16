الكتائب اكد بانه ثابت في مواقفه ومستمر في تموضعه ضمن لائحة "زحلة رؤية وقرار"

أشار المكتب الاعلامي في اقليم زحلة الكتائبي في بيان، الى انه لا يزال حزب الكتائب واقليم زحلة الكتائبي حتى الساعة يتعرض لاكبر عملية تخوين وافتراء من قبل الفريق الاخر هدفه الفتنة وبث السموم بين شرائح المجتمع الزحلي، وهو من بداية المفاوضات على الصعيد الانتخابي واضح الرؤية ثابت المواقف صادق القرار وحافظ الكرامة.

واردف البيان "يهم اقليم زحلة الكتائبي ان يوضح ان الشائعات المغرضة والممنهجة هدفها النيل من كرامة الحزب واهل المدينة معا، وبالتالي ثابت في مواقفه ومستمر في تموضعه ضمن لائحة "زحلة رؤية وقرار"، كما ويهنئ اقليم زحلة الكتائبي كافة الرفاق على ثباتهم ورص صفوفهم بوجه حملات التخوين، متمنيا على الجميع العمل بمسؤولية للحفاظ على كرامة المدينة واهلها".