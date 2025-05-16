الرئيس عون بحث مع النائب فرنجيه في ملف الإصلاحات والحوكمة

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر غد بيروت الى روما لتمثيل لبنان في القداس الحبري لافتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر الذي يقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان قبل ظهر الاحد المقبل. وستكون مناسبة يلتقي فيها الرئيس عون والسيدة الأولى بالبابا الجديد بعد القداس.
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل صباحا النائب طوني فرنجية الذي أوضح بعد اللقاء انه بحث مع رئيس الجمهورية في مواضيع عدة ابرزها الأوضاع الأمنية ومسار الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع الإصلاحات والحوكمة والبطاقة الالكترونية. كذلك تطرق البحث الى القرارات الدولية وسبل مقاربتها.
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