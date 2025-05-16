فازت لائحة "التنمية والوفاء" للمخاتير في بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل بالتزكية. وتوجهت اللائحة بـ"جزيل الشكر من أهلنا الكرام على ثقتهم وتعاونهم بإنجاز ملف المخاتير، وتجنيب أهلنا مشقة اليوم الانتخابي. وستبقى خربة سلم منارة مضيئة بأهلها". والمخاتير القائزون بالتزكية هم: أيمن عماد ماجد، زكريا محمد نورالدين، خليل ابراهيم شري ومحمود يوسف دبوق. من جهته، شكر المختار خليل شري "كل المعنيين في بلدة الصّمود منارة جبل عامل خربة سلم، وكل من دعمنا لإكمال المسيرة، وأهالي بلدتي الحبيبة الذين كان لهم دور كبير في تلك المسيرة، وأهالي القرى المجاورة الذين وثقوا بنا وبأعمالنا، على عظيم الثقة التي رافقتنا منذ بداية مشوارنا من حوالي خمس عشرة سنة، أشكركم جميعاً على محبتكم و ثقتكم العظيمة وسنكمل العطاء كما بدأناه وفق شعاري منذ البداية (نختم لنخدم).

كانت هذه تفاصيل خبر لائحة "التنمية والوفاء" للمخاتير فازت في بلدة خربة سلم بالتزكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.