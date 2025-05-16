اصدر وزير الداخلية احمد الحجار تعديلًا للقرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية. وعدل في القرار عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين ومحافظة النبطية - قضاء بنت جبيل ليصبح على الشكل التالي: - قضاء بنت جبيل: بلدة فرون: مختاران بدلًا من مختار واحد. - قضاء جزين: بلدة جرنايا: مختاران بدلًا من مختار واحد.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.